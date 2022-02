Es wird auf absehbare Zeit in Blaubach keine Ortsbürgermeister-Urwahl geben. Der für Sonntag, 10. April, anberaumte Gang zur Urne ist jedenfalls abgesetzt. Denn es hat sich kein Bewerber gefunden, der bereit gewesen wäre, sich dem Votum der Bürgerinnen und Bürger zu stellen. Am Montagabend war die Bewerbungsfrist abgelaufen. Gemeldet hatte sich niemand, wie Roger Schmitt, Beigeordneter der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, auf Anfrage sagte

Laut Schmitt ist nun der Ortsgemeinderat am Zug. Das Gremium könnte bei der nächsten Zusammenkunft einen Ortsbürgermeister wählen – wobei er oder sie keinesfalls aus Ratsreihen kommen müsste. Kommissarisch leitet weiterhin der erste Ortsbeigeordnete Peter Dietrich die Amtsgeschäfte. Ihm obliegt es jetzt auch, die Sitzung einzuberufen, bei der ein neuer Anlauf genommen wird.

Amtssessel seit Mitte Januar verwaist

Seit Mitte Januar ist der Sessel des Ortschefs in Blaubach verwaist. Andreas Lutz hatte das Amt zum 15. Januar niedergelegt.

Findet sich nun auch auf Anhieb kein Bewerber, der sich vom Rat ins Amt wählen lassen möchte, so wird es einen zweiten Anlauf geben. Erst danach kann es so weit kommen, dass die Kreisverwaltung einen Beauftragten ernennt, der dann die Geschicke in Blaubach lenkt, informierte der Beigeordnete der Verbandsgemeinde. „Bis dieser Schritt kommt, wird es aber noch eine Weile dauern“, schätzt Schmitt.