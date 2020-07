Nachdem am Donnerstag, 16. Juli, ein neuer Corona-Fall in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal bekannt wurde, hat sich die Anzahl der infizierten Personen im Kreis Kusel am Freitag nicht verändert. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, wurden vier Personen aus der Quarantäne entlassen. Damit befinden sich noch drei in Quarantäne: Eine Person aus dem Oberen Glantal, eine aus Altenglan und eine aus Lauterecken-Wolfstein. Seit Beginn der Krise gab es 98 Corona-Fälle im Kreis, sowie einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus.