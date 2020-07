Nach fünf positiven Corona-Tests in der ersten Wochenhälfte ist am Donnerstag kein weiterer Fall im Landkreis Kusel hinzugekommen. Damit bleibt es bei 96 Infizierten im Kreis, von denen 90 schon wieder aus der Quarantäne entlassen worden sind. Seit 3. Juni hatte es keine neuen Infektionen mehr gegeben, am Montag war dann der erste neue Fall aufgetreten. Laut Kreisverwaltung handelt es sich bei den positiv getesteten fünf Personen um Mitarbeiter einer Baufirma aus Norddeutschland, der gesamte Bautrupp müsse für mindestens zwei Wochen in Quarantäne bleiben.