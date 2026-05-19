Sehr erfolgreich verlief der Auftritt der Rettungsschwimmer der DLRG Kusel bei der 7. inernationalen deutschen Einzelstrecken-Meisterschaft.

Von 15. bis 17. Mai waren die Kuseler mit zwei Sportlern in Mönchengladbach und kehrten mit einer Silbermedaille und einer Finalteilnahme zurück. Bei den Damen ging Emma Pretz an den Start, für die Herren trat Torsten Goossens an.

Nur eine war schneller

Emma Pretz wurde Deutsche Vizemeisterin über 200 Meter Hindernisschwimmen in der Altersklasse U19. Außerdem erreichte sie folgende Platzierungen: 10. 100 Meter Lifesaver, 12. 100 Meter kombinierte Rettungsübung, 16. 50 Meter Retten und 18. 200 Meter Super Lifesaver.

Torsten Goossens wurde Achter über 200 Meter Super Lifesaver in der Altersklasse open. Zudem gelangen ihm folgende Plätze: 17. 200 Meter Hindernisschwimmen und 18. 50 Meter Retten. Betreut wurde die Mannschaft von Trainer Andreas Kauf. Anfang Juni steht die Landes-Mehrkampf-Meisterschaft (LMM) in Trier auf dem Programm.