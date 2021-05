Der Gemeinderat Thallichtenberg hat den Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 2022 beschlossen. In beiden Jahren wird ein sechsstelliges Defizit erwartet.

Finanzsachbearbeiter Herbert Stuppy legte das Zahlenwerk vor und erläuterte die Planung. Nach seinen Berechnungen wird es in jedem Jahr einen Fehlbetrag geben. Im Ergebnishaushalt des laufenden Jahres werden voraussichtlich 135.000 Euro fehlen, bei Erträgen von 750.000 und Aufwendungen von 885.000 Euro. Den Fehlbetrag für 2022 sieht Stuppy bei 110.000 Euro. Das Eigenkapital sinkt dann voraussichtlich auf 470.000 Euro.

Für den Finanzhaushalt des laufenden Jahres geht Stuppy von einem Fehlbetrag von 114.000 Euro aus, der Saldo der Aus- und Einzahlungen für das Jahr 2022 soll bei einem Minus von 90.500 Euro liegen.

In beiden Jahren wird trotzdem investiert. In der Dorfmitte wird ein neuer Bushaltepunkt mit behindertengerechtem Einstieg gebaut, und im Neubaugebiet Wiesenweg – Bangert steht der Endausbau der Straße an. Dafür ist eine Kreditaufnahme von rund 200.000 Euro notwendig. In gleichem Maße wie der Schuldenberg durch die Zahlungen zum kommunalen Entschuldungsfonds abgebaut wird, entsteht eine neuer Berg, seufzte Stuppy. Alle Ratsmitglieder stimmten der Haushaltsplanung zu.

Stuppy wünscht sich, dass die Auslegung des Haushaltsentwurfs größeres Interesse bei den Bürgern finden würde.