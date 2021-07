Der Friedhof ist immer ein sensibles Thema in den Ortsgemeinden. Der Pfeffelbacher Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung an die Besitzer von Rasengräbern appelliert, auf den Flächen keinen Grabschmuck oder Blumen abzustellen. Dies ist laut Friedhofsatzung untersagt und hat folgenden Hintergrund: Da die Flächen von Mitarbeitern der Gemeinde gemäht werden, sei der Aufwand zu groß, zuvor noch die Grabstätten leerzuräumen.