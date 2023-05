An seinem zweiten Rennwochenende in der französischen Formel-4-Meisterschaft war der Ramsteiner Max Reis, Mitglied des Motorsport Teams Germany, nicht vom Glück verfolgt. Auf der ehemaligen Formel-1-Strecke von Magny Cours raubte dem 16-Jährigen ein unverschuldeter Unfall im Qualifying die Chance auf eine bessere Ausgangsposition als die Startplätze elf, elf und zehn.

„Ich hatte meine zwei geplanten Aufwärmrunden fast beendet und auch eine gute Position auf der Strecke gefunden, als mir ein Kontrahent kurz vor der Start/Ziel-Geraden auf mein Hinterrad krachte“, beschrieb das Talent sein Qualifying. Trotz leichter Schäden an seinem Mygale konnte Max sich noch den elften Platz sichern, ärgerte sich aber trotzdem. „Es war deutlich mehr möglich.“

In den drei Rennen folgten ein Ausfall – an genau der gleichen Stelle wie im Qualifying wurde er in der ersten Runde „von einem Rivalen umgedreht“, fiel ans Ende des Feldes zurück, fuhr noch eine weitere Runde und gab dann an der Box auf – sowie die Platzierungen zwölf und 20. Dabei hielt er im dritten Lauf den Sieger des Vortages lange erfolgreich hinter sich, verlor seinen sechsten Rang aber durch eine nach der Zieldurchfahrt gegen ihn ausgesprochene 30-Sekunden-Strafe wegen Überholens unter gelber Flagge.

Das nächste Ziel für ihn ist Pau. Die südfranzösische Stadt am Fuße der Pyrenäen ist für Max Reis ein besonderer Ort in seiner noch jungen Rennfahrerkarriere. Auf dem als besondere Herausforderung geltenden Stadtkurs konnte er im Vorjahr seinen ersten Podestplatz in der Formel 4 feiern