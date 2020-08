Erwartet wurde es, nun steht es fest: 2020 findet kein Flohmarkt in Homburg statt. Hintergrund sind die Corona-Regeln, die Großveranstaltungen dieser Art unmöglich machen – der Homburger Flohmarkt gilt als der größte seiner Art in Südwestdeutschland. Zunächst waren die Märkte, die üblicherweise von Januar bis November am ersten Samstag im Monat stattfinden, nur bis einschließlich September abgesagt worden. Eine Sprecherin der Kultur gGmbH, die den Markt veranstaltet, hatte auf Anfrage bereits im Juli betont, dass man wenig Hoffnung für den Oktober- und den Novembertermin habe.