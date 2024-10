Einen Edeka-Markt im Kuseler Gewerbegebiet bauen – mit diesem Gedanken liebäugelt ein Investor. Konkret geht es um das Gelände von Getränke Simon. Doch der Stadtrat hat die Pläne nun nach längerer Diskussion abgelehnt. Er hat dafür gute Gründe.

Es gibt eine Anfrage von einem Investor, auf dem Gelände von Getränke Simon im Kuseler Gewerbegebiet einen Edeka-Markt zu bauen, berichtete Kusels Stadtbürgermeister Martin Heß ( CDU) in der Stadtratssitzung Ende vergangener Woche. „Um die Möglichkeit dafür zu schaffen, müssten wir einen weiteren zentralen Versorgungsbereich ausweisen.“ Ein zentraler Versorgungsbereich ist ein Gebiet, in dem fürs tägliche Leben notwendige Einrichtungen gehäuft vorkommen. Festgehalten wird ein Versorgungsgebiet in einem Einzelhandelskonzept. Dieses gilt es laut Wirtschaftsförderer Marcel Keidel für den neuen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan nun ohnehin zu verabschieden.

Das Problem jedoch: Ein weiterer Einzelhandel könne nicht ohne Weiteres im Gewerbegebiet, in dem es bereits viele Ausnahmen gebe, genehmigt werden, erklärte Keidel. Dafür müsse das Gewerbegebiet als eigenständiges Versorgungsgebiet ausgewiesen werden. Kusel sei aber gar nicht groß genug für zwei Versorgungsgebiete, gab Keidel den Standpunkt von Kreisverwaltung und Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) wieder. Kurzum: Wenn die Stadt keine zwei Versorgungsgebiete ausweist, sind die Pläne für einen Edeka-Markt passé. „Aber auch wenn wir es beschließen, wird es nicht leicht“, fasste Heß eingangs zusammen.