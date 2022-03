Der Gemeinderat hat sich gegen den Bau eines Windrades am südlichen Ortsrand ausgesprochen. Eine Firma hatte einen Bauantrag gestellt. In dem Gebiet stehen bereits zwei Windräder auf Hüfflerer Gemarkung. Konkret geht es um ein Grundstück in der Nähe des Grünschnittplatzes im Dreieck von Hüffler, Schellweiler und Etschberg. Derweil schreitet die Erweiterung des Neubaugebietes „In der Höll“ voran. Hierzu stellte ein Planer die künftige Erschließung der rund neun Bauplätze vor. Der Gemeinderat beschloss daraufhin, die Ausschreibung entsprechend der Planung.