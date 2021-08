Laute Musik, schrille Typen, Regen und Matsch – das „Kein Bock auf Nazis“-Festival auf Burg Lichtenberg hatte alles, was zu einem ordentlichen Festival gehört. Rund 400 Besucher trotzten am Samstag der Witterung und feierten eine große, laute und friedliche Party.

Organisator Bastian Drumm hatte im Vorfeld des „Kein Bock auf Nazis“-Festivals berichtet, dass er viele Anmeldungen von Menschen aus teilweise weit entfernten Orten verzeichnet habe. Diese Aussage bestätigte sich am Samstag schon auf dem Weg über den Parkplatz ins Innere von Burg Lichtenberg. An den Autos auf den voll ausgelasteten Parkplätzen waren viele Nummernschilder aus dem Saarland zu sehen – aber beispielsweise auch aus Bremen, Essen und Köln, ja sogar aus Luxemburg und den Niederlanden.

Dass sich nicht alle in der Nacht auf die weite Heimreise machen wollten, war auf der Wiese oberhalb der Burg zu sehen. Hartgesottene Festivalbesucher hatten mehr als 20 Zelte aufgebaut und verbrachten dort eine eher nasskalte Nacht. Ansonsten bot sich rund um die Burg ein Anblick, wie er von vielen Festivals bekannt ist. Viele leere Flaschen, die zuvor mit mehr oder weniger starken alkoholischen Getränken gefüllt waren und die obligatorischen leeren Raviolidosen.

Bunt, schrill, friedlich

Auf der Unterburg wurde es dann laut und teilweise schrill. Denn so bunt gemischt wie die Nummernschilder auf dem Parkplatz waren auch die Besucher. Von Jung bis Alt, von normal gekleidet bis ausgeflippt angezogen war bei den rund 400 Mitfeiernden alles vertreten. Dementsprechend zufrieden zeigte sich Drumm. Seine einzige Sorge war schon gegen 20 Uhr der Zeitplan, der durch den kurz vor Konzertbeginn einsetzenden Regen und sich länger als geplant hinziehende Umbaupausen immer mehr in Verzug geriet.

So startete die Band „Düsenjäger“, die laut Ablaufplan eigentlich um 20.15 Uhr mit ihrem Auftritt hätte fertig sein sollen, erst Punkt 21 Uhr. Sie sorgte aber sofort für gute Stimmung und riss die Festivalbesucher mit. Viele sangen lautstark mit, andere stürzten sich beim obligatorischen Pogo-Tanz vor der Bühne in eine rabiat wirkende, aber friedliche Rangelei.

Generell lässt sich die Stimmung, die am Samstagabend auf Burg Lichtenberg herrschte, am besten mit den Worten „ausgelassen“ und „friedlich“ beschreiben. Selbst der zwischenzeitliche Regen vermochte die Stimmung nicht zu trüben. Auch nicht bei Marv, Taddel, Jörg und Annika aus Trier. Sie waren gegen 16 Uhr angereist und hatten an ihre Schirme gedacht. „Wir hatten zwar nur drei Schirme für vier Personen, aber das ging schon“, waren sie sich einig. Eine bestimmte Lieblingsband hatten sie nicht. „Wir waren im vergangenen Jahr schon auf dem Festival und wollten es uns auch dieses Jahr nicht entgehen lassen“, sagte Marv. Besonders die Location auf Burg Lichtenberg gefiel den Besuchern aus Trier, die es vorzogen, sich am Ende des Abends auf die Heimreise zu begeben, statt im Zelt zu übernachten.

Kracher zum Abschluss

Apropos Ende des Abends. Das zögerte sich länger hinaus als geplant. Denn obwohl die Bands ihre geplanten Sets zum Teil einkürzten, ließ sich der in Verzug geratene Zeitplan nicht mehr aufholen. „Wir haben dann doch etwas überzogen, was mir für die Leute in den umliegenden Dörfern leid tut“, gestand Drumm am Sonntag ein. Er bat aber um Verständnis, dass es bei einem Festival eben immer auch zu Verzögerungen kommen könne.

Als letzter Act des Abends – oder besser der Nacht – ließ der Electro-Punker HC Baxxter die Stimmung noch einmal so richtig hochkochen, bevor die Besucher in ihre Zelte krochen oder sich ins Auto setzten und auf den Heimweg machten. „Es war alles in allem wirklich ein super Abend“, bilanzierte Drumm am Sonntag.

Emotionale Momente

Besonderen Dank richtete der Organisator an das Rotznasentheater, das am Nachmittag schon für einen lustigen Zeitvertreib für Kinder, aber auch einen emotionalen Moment gesorgt hatte. „Es war ihr erster Auftritt nach dem Tod von Jürgen Bräutigam, der Mitbegründer und Kopf des Rotznasentheaters war. Dass sie den Auftritt hier durchgezogen haben, rechne ich ihnen sehr hoch an“, sagte Drumm ergriffen.

Dem kürzlich verstorbenen Musiker, Autor und Schauspieler war das Festival gewidmet – ihm und der ebenfalls kürzlich verstorbenen Holocaust-Überlebenden Esther Bejarano. An sie, die sich bis zu ihrem Tod im Kampf gegen Rechts engagierte, erinnerte ein großes Banner auf der Bühne.