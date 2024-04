In diesem Sommer wird es auf Burg Lichtenberg an zwei Tagen wieder Musik und Infoveranstaltungen unter dem Motto „Kein Bock auf Nazis“ geben. Die Unterburg soll am 12. und 13. Juli zum Festivalgelände werden – und gezeltet wird auch wieder.

Das Festival „Kein Bock auf Nazis“ geht in sein 17. Jahr. Die Veranstaltung fand unter anderem bereits im Mehrgenerationenhaus, in Zweibrücken und auf Burg Lichtenberg statt, erzählt Bastian Drumm, einer der Organisatoren. Für die Zusammenarbeit mit der Burgverwaltung hat er, der um die Jahrtausendwende das „Wunderlich“-Festival mit auf die Beine gestellt hat, nur lobende Worte: Die Zusammenarbeit laufe reibungslos.

An beiden Festivaltagen gibt es, bei freiem Eintritt, eine Mischung aus Musik und Vorträgen. Freitagabends steht beispielsweise ein Vortrag von Andreas Borsch auf dem Programm „Antisemitismus – und kein Ende(?)“. Später am Abend treten „Wave Punx“, „The Black Elephant Band“ und „Van Tastik“ auf die Bühne. Am 13. Juli geht’s deutlich früher los, ab 11 Uhr mit einem Frühschoppen auf dem Zeltplatz. Über den Tag folgen wieder Musik und Vorträge auf der Bühne. Ab 18 Uhr gehört die Bühne ganz den Musiker und Musikerinnen.

Am Samstag wird ein Kinderprogramm angeboten. Drumm: „Wir sind inzwischen alte Leute und wissen, wie wichtig es ist, dass die Kinder gut beschäftigt sind.“ Um Eltern und Kindern ein entspanntes Wochenende zu ermöglichen, sei das Kinderprogramm zusammengestellt worden.

„Wir veranstalten das Festival, das wir selbst gern besuchen würden“, verrät Sozialarbeiter Drumm. Der harte Kern des Organisationsteams bestehe aus fünf bis zehn Leuten. Gefördert wird die Veranstaltung unter anderem vom Bezirkstag Pfalz und dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“.