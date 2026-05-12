Nach sieben Spielen in Folge ohne Niederlage, musste der TuS Bedesbach-Patersbach erstmals wieder drei Punkte in der Landesliga West abgeben.

Gegen den SV Rodenbach verlor die Mannschaft von Spielertrainer David Becker deutlich mit 0:3. Die ersten 45 Minuten blieben torlos, trotz Chancen auf beiden Seiten. Aber den „Bepas“ fehlte das nötige Glück im Abschluss: „In der ersten Halbzeit war es ein gutes Spiel. Rodenbach hatte mit Sicherheit die besseren Chancen, auch die Mehrzahl an Chancen. Dennoch hatten wir da auch eine hundertprozentige, sogar die größte Chance des Spiels, um selbst in Führung zu gehen, die wir leider nicht machen“, erzählte der 34-jährige Becker.

In der zweiten Halbzeit genügten dem SV Rodenbach drei Minuten, um das Spiel zu entscheiden. In der 73. Minute verwandelte David Bachmann einen Abpraller per Kopf zur Führung. „In der zweiten Halbzeit war es dann so, dass Rodenbach schon auch wirklich auf das erste Tor gedrückt hat. Da haben wir mehr verteidigt, aber auch in der Phase hatten wir eine Riesenchance zum 1:0. Nachdem Rodenbach dann das 1:0 gemacht hat, hat man gemerkt, okay bei Rodenbach klappt gerade alles“, so der Spielertrainer.

An der Grenze

Nur zwei Minuten später erzielte Jayden Stollings das 2:0 für den SV. Eine Minute nach Wiederanpfiff schob Benjamin Röder den Ball erneut über die Linie und besiegelte mit dem 3:0 die Niederlage des TuS Bedesbach. „Bei uns war es dann schwer, sich noch mal dagegenzustellen, weil wir davor echt auch an die Grenze gehen mussten. Von daher kann das dann auch mal passieren, worüber ich jetzt auch nicht sauer oder enttäuscht bin. Da muss man dann im Endeffekt sagen, dass Rodenbach da einfach die bessere Mannschaft war an dem Tag und auch verdient gewonnen hat,“ so der 34-Jährige.

In den Wochen zuvor stemmte sich Beckers Mannschaft immer gegen einen Rückstand und konnte ihn erfolgreich aufholen. Zu der Zeit kämpfte der TuS aber auch noch darum, den Klassenverbleib zu sichern. Dieser Ansporn schien am Freitag etwas zu fehlen, möglicherweise aufgrund des vorzeitigen Erreichen des Saisonziels. Der Bedesbacher Trainer ist deshalb aber nicht unzufrieden und appelliert an die Menschlichkeit: „Es schmerzt ein bisschen weniger. So ehrlich muss man dann auch sein, das hat man nach dem 1:0 dann auch ein Stück weit gemerkt. Die Wochen zuvor hätten wir uns wahrscheinlich irgendwie noch mal mit allem, was wir haben, dagegengestemmt. Das war an dem Tag dann nicht mehr so, worüber ich aber auch nicht sauer bin. Wir haben bisher eine überragende Runde gespielt und dass man jetzt nach so einem 1:0 auswärts nicht gegen alles wirft, was da auf einen zukommt, ist auch irgendwie normal und menschlich. Von daher bin ich wie gesagt nicht traurig oder enttäuscht.“