Die Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung sieht keinen Anlass dafür, wegen der im Frühjahr von Ortsbürgermeister Thomas Wolf getroffenen Eilentscheidungen aktiv zu werden. Außerdem haben die beiden Beigeordneten der Gemeinde ihre Geschäftsbereiche zurecht inne.

In der Sitzung des Ortsgemeinderates gab Thomas Wolf diese Aussagen der Kommunalaufsicht wieder. Bei der ersten Ratssitzung, die nach dem Lockdown im Mai stattgefunden hatte, berichtete Wolf von Eilentscheidungen, die er in den zurückliegenden Wochen in Absprache mit den Beigeordneten getroffen hatte. Dazu zählten die Vergabe der Abbrucharbeiten des Anwesens Saarbrücker Straße 57, der Erschließungsarbeiten im Neubaugebiet „In der Langgewanne“ und der Beschluss, den Ostermarkt ausfallen zu lassen. Außerdem den Auftrag an die Verwaltung, einen Bau- und Förderantrag für die Waldkita zu stellen, die Genehmigung außerplanmäßiger Ausgaben für dieselbe Einrichtung sowie das Aussetzen der Essenspauschale für die Kita Sand.

Der Fraktionssprecher der SPD, Timo Kreuscher, hatte die Rechtmäßigkeit dieser Eilentscheidungen angezweifelt. Schließlich habe es sich um etwa eine Million Euro gehandelt. Und bei manchen Punkten habe kein Zeitdruck bestanden. Außerdem hätten Beschlüsse per Mail von den Ratsmitgliedern eingeholt werden können.

Eilentscheidungen notwendig

Der Fraktionssprecher schaltete die Kommunalaufsicht ein. Diese prüfte die Sachlage und legte in einem Schreiben, das auch an Landrat Otto Rubly ging, dar, dass sie keine Anhaltspunkte sehe, die „ein Eingreifen der Kommunalaufsicht rechtfertigen würden“. Die Eilentscheidungen seien unter den gegebenen Umständen notwendig gewesen – die Informationspflicht erfüllt worden. „Die Vorschriften und Vorgaben der Gemeindeordnung wurden eingehalten.“

Bereits im Januar hatte der SPD-Fraktionssprecher in einer E-Mail, die an die Kommunalaufsicht, aber auch den Verbands- und Ortsbürgermeister adressiert war, festgehalten, dass Schönenberg-Kübelberg ein „kleines Problem hat“. Wie ihm auf seine Anfrage vom Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz beschieden worden sei, müsse ein „Beschluss zur Übertragung des Geschäftsbereichs“ an einen Beigeordneten auch dann gefasst werden, wenn der alte Beigeordnete der neue ist. Das sei aber weder jetzt noch 2014 geschehen. Der Fraktionssprecher warf die Frage auf, ob eventuelle Aufwandsentschädigungen daher zu Unrecht an den Ersten Beigeordneten gezahlt worden seien.

Gegen diese Unterstellungen hatte sich Wolf in der Ortsgemeinderatssitzung im Juli entschieden gewehrt. Er sprach von „einer sehr dicken Linie des Anstands und Respekts vor dem Ehrenamt, die überschritten wurde.“ Der Erste Beigeordnete erfülle seine Aufgaben „vorzüglich“.

In einer Mail an den SPD-Fraktionssprecher – über die Ortsbürgermeister und Erster Beigeordnete im September informiert wurden –, stellt die Kommunalaufsicht in Absprache mit dem Landrat klar, „dass nach Prüfung der Unterlagen kein Anlass zum Eingreifen besteht“. Eventuelle Verfahrensfehler hätten sich zwischenzeitlich erledigt „oder wurden durch Nachholung im Gemeinderat geheilt“. Die Beigeordneten sind nach Auffassung der Kommunalaufsicht „ordnungsgemäß im Amt“.