Nach 35 Jahren gibt Maria Hemmer die Leitung der katholischen Bücherei St. Valentin in jüngere Hände. Doch sie wird nicht so ganz verschwinden aus der kleinen Bibliothek in Kübelberg.

Nein, nie habe sie sich als Herrin der über 3800 Kinder- und Jugendbücher, Romanen, Krimis und Sachbücher verstanden, die die katholische Bücherei St. Valentin kostenfrei verleiht.