Mit dem Remigiusland-Gutschein haben viele Geschäfte einen Schritt unternommen, Kunden an sich zu binden. Jetzt scheint das Marketing-Konzept zu scheitern. Der Gutschein-Anbieter Keep Local ist pleite. Was noch geht und was nicht.

„Wir sind aus allen Wolken gefallen“, sagt Marcel Keidel, Vorstandsmitglied sowohl in der Interessengemeinschaft (IG) Kusel