Die Rollen scheinen klar verteilt, wenn die SG Hirsau zum Saisonauftakt in der Fußball-B-Klasse Kusel-Kaiserslautern Nord den TuS Glan-Münchweiler empfängt. Anstoß zum Glanbrücker Kerwespiel ist am Samstag um 16 Uhr – in Hundheim.

Dort kicken die Kombinierten aus Offenbach-Hundheim, Glanbrücken und Hinzweiler zur Saisonouvertüre auch deswegen, weil der Umbau vom Hart- zum Rasenplatz in Glanbrücken noch