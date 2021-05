Im Süden des Kreises Kusel sind evangelische Pfarrer derzeit rar gesät. Erst der überraschende Tod des Waldmohrer Pfarrers Marcel Spitz, jetzt der Weggang von Pfarrerin Ute Stoll-Rummel aus Gries. Und Schönenberg hat schon seit gut zwei Jahren keinen Pfarrer mehr. Auch wegen der Schäden am Pfarrhaus.

Der 1971 neben der Kirche entstandene Flachdachbau war ursprünglich mit Folie und Steinen bedeckt. „Das Dach musste in der Vergangenheit immer wieder abgedichtet werden“, schildert der Homburger Dekan Thomas Holtmann auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Deshalb hatte das Presbyterium 2017 entschieden, ein Blechdach über die Flachdachkonstruktion bauen zu lassen. Konkret handelt es sich um ein rollnahtverschweißtes Edelstahldach.

Im Zusammenhang mit der Baumaßnahme sei es zu einem Wasserschaden gekommen, berichtet Holtmann. Bereits seit 2018 werde die Ursache rechtsanwaltlich, gutachterlich und richterlich geprüft, fügt der Dekan hinzu. Solange kein rechtsgültiger richterlicher Entscheid vorliegt, könne er über das laufende Verfahren keine Details öffentlich machen, hält sich Holtmann bedeckt. Auch die stellvertretende Vorsitzende des Presbyteriums, Margarethe Heinz, gibt unter Hinweis auf das laufende Verfahren derzeit keine Auskunft.

Wasserschaden im Pfarrhaus

Fakt ist jedoch, dass das Pfarrhaus derzeit nicht bewohnbar ist. Der Wasserschaden, der nach Informationen der RHEINPFALZ mehrfach massiv auftrat, hatte den damaligen Pfarrer Christoph Krauth unter anderem bewogen, die Stelle zu wechseln, ist aus dem Presbyterium zu hören. Bereits seit Januar 2019 ist die Pfarrstelle verwaist. „Sobald der Schaden behoben werden kann, weil die Ursache und der Verursacher geklärt sind, soll das Haus wieder ertüchtigt und die Pfarrstelle besetzt werden“, kündigt Holtmann an. Wie lange dies dauert, ist jedoch völlig unklar. In absehbarer Zeit wird wohl kein neuer Pfarrer das Pfarrhaus in Schönenberg beziehen können.

Die Vertretung in der Kirchengemeinde Schönenberg hatte nach dem Weggang Krauths nach Erfenbach Ute Stoll-Rummel übernommen. Die Pfarrerin aus Miesau, die auch für Gries zuständig ist, wird allerdings im Sommer in die Vorderpfalz ziehen. Denn ihr Ehemann, Andreas Rummel, wird ab Oktober Dekan in Neustadt. „Wir gehen auf jeden Fall zusammen in die Vorderpfalz“, sagte Stoll-Rummel der RHEINPFALZ. Nach dem Tod des Waldmohrer Pfarrers Spitz ist die Pfarrerlandschaft damit im Südkreis dünn gesät.

Nach dem Weggang Stoll-Rummels soll für die betroffenen Kirchengemeinden umgehend eine Lösung gefunden werden, betont Holtmann. In den Kirchengemeinden Miesau und Gries falle die Pfarrwahl nach der Ausschreibung der Pfarrstelle im Amtsblatt der Evangelischen Kirche der Pfalz den beiden Presbyterien zu. Ebenso sei es in der Kirchengemeinde Waldmohr.