Sonja Schneider präsentiert ihre Bilder im Foyer des Westpfalz-Klinikums.

„Katzen“ heißt der Titel der aktuellen Ausstellung des Kuseler Kunstkreises im Foyer des Westpfalz-Klinikums. Die Katzenbilder werden im Februar und März der Öffentlichkeit präsentiert. Die Werke hat Sonja Schneider aus Eßweiler gemalt. „Malen ist für mich Hobby und Leidenschaft“, sagt sie. Die Autodidaktin hat sich nach eigenen Worten ihre Kenntnisse und Techniken durch Literatur und Ausprobieren angeeignet. Vorwiegend verwendet sie Acrylfarben, da „sie ein großes Spektrum an Möglichkeiten bieten“. Die Künstlerin malt auf Leinwand, Holz und Schiefer. Ihre Motive findet sie häufig in der Natur, wie Blumen und immer wieder Tiere. Schneider gehört seit vielen Jahren dem Kunstkreis Kusel an und nimmt regelmäßig an Ausstellungen teil. Mehrere Einzelausstellungen hatte sie in den Landkreisen Kusel, Kaiserslautern und St.Wendel.