Sieben Tierärzte unterstützen die Katzen-Kastrationswochen des Tierschutzvereins: Vom 18. bis 30. Januar wird ein Teil der Kosten übernommen, doch die Kontingente sind begrenzt.

Damit beteiligt sich der Tierschutzverein Kusel auch in diesem Jahr an der landesweiten Kampagne mit dem Titel „Schluss mit dem Katzenjammer – Katzenkastration ist Tierschutz“. Ziel ist das Eindämmen steigender Katzenpopulationen in Städten und Gemeinden. Die Vorsitzende des Tierschutzvereins Christine Fauß erklärt: „Eine einzige Katze kann in zwei Jahren über 40 Nachkommen hervorbringen. Doch dem Nachwuchs ist häufig ein schweres Schicksal auf der Straße gewiss.“ Dies soll durch die Kastrierung freilaufender Katzen verhindert werden. Wichtig sei dabei auch der Zeitpunkt, denn Kätzinnen könnten bereits mit sechs Monaten Junge bekommen, Kater würden im Alter von sieben bis acht Monaten geschlechtsreif.

Frühzeitig Termine machen

Nach Vorlage der Kastrationsbestätigung beim Tierschutzverein bekommen die Katzenbesitzer 20 Prozent der Kosten erstattet. Dies ist dadurch möglich, dass die Tierärzte einen Teil ihrer Einnahmen an die Tierschützer weitergeben. Wichtig sei vor allem, möglichst früh einen Termin zu vereinbaren, erklärt Fauß, „denn die Tierärzte haben alle nur ein kleines Kontingent an Katzen, die sie während der Aktion kastrieren können“.

Info

Die sieben teilnehmende Tierärzte im Kreis: Gemeinschaftspraxis Hofer und Pfersdorf in Waldmohr, Sandra Gierling in Brücken, Natália Schramm in Kusel, Hans Schwinn in Altenglan, Yvonne Moser in Breitenbach, Birgit Schneiders in Blaubach.