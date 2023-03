Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Ortsbürgermeister will die Kirche im Ort kaufen – kein alltäglicher Vorgang. Und das soll es in Rammelsbach auch nicht sein. Thomas Danneck macht zwar Tempo, geht aber sensibel an das Thema heran. Von Plattmachen ist keine Rede.

Am 7. Januar wird in der St. Remigius-Kirche in Rammelsbach der letzte Gottesdienst gefeiert. Ende Januar soll das Gotteshaus, Baujahr 1954, entweiht werden. Es war zuletzt, während der Sanierung