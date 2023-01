Die katholische Kirche wird am Sonntag, 29. Januar, entweiht. Nach der Profanierung, wie der Vorgang bei den Katholiken genannt wird, soll das Kirchengebäude samt seiner Liegenschaften an die Ortsgemeinde verkauft werden. Der letzte reguläre Gottesdienst findet bereits am kommenden Sonntag, 7. Januar, statt.

Die Profanierung übernimmt der Speyerer Weihbischof Otto Georgens. Der Gottesdienst am 7. Januar beginnt um 10.30 Uhr. Aus Kostengründen sieht sich die Kirchengemeinde aus finanziellen Gründen zur Veräußerung gezwungen. Zudem sinkt mit dem Rückgang der Kirchenmitglieder auch die Anzahl derer, die die Kirche nutzen und in Schuss halten könnten.

Rammelsbachs Ortsbürgermeister Thomas Danneck geht davon aus, dass der Kaufvertrag in der Mitte des ersten Quartals unterschrieben wird. Ein Vorvertrag liege bereits beim Notar. Zum Kaufpreis möchte er bis dahin keine Angaben machen. Welcher Investor zum Zuge kommt, sei noch unklar. Geplant sei allerdings eine soziale Nutzung, verrät Danneck. „Altersgerechte Wohnungen, ein Mehrgenerationenhaus oder betreutes Wohnen – in diese Richtung wird es gehen.“