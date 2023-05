Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach langen Monaten des Vorlaufs sind die Arbeiten an der katholischen Kirche St. Ägidius in Kusel nun richtig in Gang gekommen. Voraussichtlich in dieser Woche beginne die Anlage eines barrierearmen Zugangs, sagte Anne Mainka vom Architekturbüro Lehners und Barbian. Ein Zeitpunkt für die Wiedereröffnung ist auch schon in Sicht: Herbst 2021.

Der neue Zugang wird nach Angaben Mainkas gegenüber des schon existierenden Seiteneingangs angelegt. Ganz barrierefrei sei er nicht, räumt Pfarrer Nils Schubert ein. Denn es gebe noch eine