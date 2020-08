Am neuen Standort in der Hauptstraße in Brücken ist die katholische öffentliche Bücherei eröffnet worden. Nachdem sie wegen Platznot aus dem katholischen Kindergarten weichen musste, ist die katholische Pfarrgemeinde Schönenberg-Kübelberg sehr froh, diesen zentral gelegenen Standort gefunden zu haben. Dies geschah auch mit Unterstützung der Ortsgemeinde. Den Umzug bewältigten die sieben ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen alleine, „mit Unterstützung unserer Ehemänner“, so Margarete Morandini, eine der Helferinnen der Leihbibliothek. Der Bestand umfasst rund 1500 Titel, die Öffnungszeiten wurden ausgeweitet: nicht mehr nur mittwochs von 16 bis 17 Uhr, sondern auch montags von 17 bis 18 Uhr. Um auch in Corona-Zeiten den Betrieb zu ermöglichen, hat die Firma Minitec aus Schönenberg-Kübelberg einen großflächigen Spuckschutz für den Ausleihbereich gespendet.