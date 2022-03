Bislang unbekannte Täter haben in Glan-Münchweiler die Katalysatoren von zwei hinter der Feuerwache abgestellten Fahrzeugen abgetrennt und gestohlen. Laut Polizei ereignete sich die Tag zwischen Donnerstag- und Freitagmorgen. Der entstandene Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Zeugen, die weitere Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.