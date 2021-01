Eine böse Überraschung erlebte ein Autobesitzer in der Hauptstraße. Er hatte seinen Opel Astra auf einem geschotterten Parkplatz in Höhe der Hausnummer 69 abgestellt. Als der Mann am Montag mit dem Fahrzeug losfahren wollte, bemerkte er ein lautes Brummen. Er stellte fest, dass das Abgasrohr mit einem sauberen Schnitt, vermutlich per Akkuflex, durchtrennt war und der Katalysator fehlte. Den Zeitraum des Diebstahls kann er von Freitag bis Montag eingrenzen. Der Diebstahl von Katalysatoren tritt laut Polizei in jüngster Vergangenheit bundesweit gehäuft auf. Die Diebe habe es offenbar auf die kostbaren Rohstoffe abgesehen, die die Abgasfilter enthalten. Die Polizei in Schönenberg bittet um Hinweise unter 06373 8220. |