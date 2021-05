Erneut ist ein Katalysator gestohlen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitgeteilt hat, haben Unbekannte zwischen Mittwoch, 21. April, und Samstag, 1. Mai, an einem in der Bosenbacher Hauptstraße abgestellten Ford den Kat abmontiert. Die Polizei hofft nun auf Hinweise unter 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.