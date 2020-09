Von einem „spektakulären Diebstahl“ hat die Polizei am Donnerstag berichtet. Demnach zeigte der Eigentümer eines VW Polo bei den Ordnungshütern an, dass ihm am Montagmorgen der Katalysator seines Fahrzeuges entwendet wurde. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz des Westpfalz-Klinikums abgestellt. Der Sachlage nach, so die Polizei weiter, haben die Täter mit einer Flex am helllichten Tag – trotz Publikumsverkehrs – das Bauteil herausgeschnitten. Ähnliche Vorfälle seien auch im Saarland bereits registriert worden. Hinweise nimmt die Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.