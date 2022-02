Während der Kastrationswochen von Mitte bis Ende Januar haben sechs Tierärzte im Kreis insgesamt 121 Katzen, davon 65 Kater, kastriert. Das sei ein gutes Ergebnis, teilt der Tierschutzverein Kusel mit, der bereits zum 16. Mal die Kastrationswochen organisiert hat. Wie der Verein weiter mitteilt, werden die jeweiligen Tierhalter in Kürze 20 Prozent der Kastrationskosten zurückerstattet bekommen. Diesen Betrag haben die beteiligten Tierärzte dem Verein zur Weiterleitung an die Katzenbesitzer gespendet. Der Tierschutzverein kündigt an, die Kastrationswochen auch im kommenden Jahr zu organisieren. Ziel sei, dass möglichst viele privat gehaltene Katzen kastrieren zu lassen. Denn je weniger Katzen im Privathaushalt zur Welt kommen, desto höher seien die Vermittlungschancen bei den Katzen des Tierschutzvereins und des Tierheims im Landkreis, heißt es in der Mitteilung. Um die Kastration freilebender Hauskatzen kümmere sich der Verein das ganze Jahr über.