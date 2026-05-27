Das Ende der Aufnahmeeinrichtung eröffnet Kusel eine „historische Chance“. Darin sind sich kommunale Spitzenpolitiker einig und wenden sich ans Bundesverteidigungsministerium.

Nach der überraschend kurzfristigen Kündigung der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) in der ehemaligen Uffz.-Krüger-Kaserne in Kusel wollen der Landkreis, die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und die Stadt gemeinsam für die Liegenschaft auf dem Windhof werben. In einem abgestimmten Schreiben an den neuen Ministerpräsidenten sowie an das Verteidigungsministerium sind Erwartungen an die künftige Nutzung des Areals formuliert worden – ausdrücklich verbunden mit der Perspektive einer Rückkehr der Bundeswehr. Unterzeichnet ist der Brief von Landrat Johannes Huber, Bürgermeister Christoph Schneider, Stadtbürgermeister Martin Heß, den Landtagsabgeordneten Otto Rubly und Oliver Kusch und den drei Kreisbeigeordneten Stefan Spitzer, Jürgen Conrad und Thomas Danneck.

Anlass für das Schreiben seien aktuelle Informationen, wonach am Standort Kusel kurzfristig Bundeswehr-Einheiten des Heimatschutzes stationiert werden könnten. Diese Entwicklung wird zwar generell begrüßt – zugleich aber als erster Schritt verstanden. Hintergrund sei die sicherheitspolitische „Zeitenwende“ infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine: Die Bundeswehr richte sich neu aus, reaktiviere bundesweit ehemalige Liegenschaften und bereite gerade neue Stationierungsentscheidungen vor, heißt es im Schreiben.

AfA-Auszug als „historische Chance“

Mit dem bevorstehenden Ende der AfA – noch im Mai haben die letzten Bewohner den Windhof verlassen – biete sich erstmals seit Jahren die Möglichkeit, das Gelände wieder uneingeschränkt militärisch zu nutzen. Aus Sicht der Unterzeichner des Schreibens eröffne sich damit eine „historische Chance“: Ziel sei die vollständige Reaktivierung des Standorts Kusel als Heimat einer größeren Bundeswehreinheit.

Dabei verweisen die Kommunen auf die aus ihrer Sicht besonderen Standortvorteile der Anlage am Windhof. Kusel liege strategisch günstig zwischen dem Truppenübungsplatz Baumholder, der NATO Air Base Ramstein und dem Artilleriestandort Idar-Oberstein. Hinzu kämen eine direkte Anbindung über eine bundeseigene Straße nach Baumholder sowie vorhandene Unterkünfte, Werkstätten, Gerätehallen, ein Munitionslager und eine Standortschießanlage. Das Gelände zähle damit zu den „bestgeeigneten reaktivierbaren Bundeswehrstandorten“ in Deutschland.

Heimatschutz alleine reicht nicht

Die offenbar geplante Stationierung eines Heimatschutzbataillons mit Basisausbildung wird ausdrücklich begrüßt. Gleichzeitig machen Landkreis, Verbandsgemeinde, Stadt und Landtagsabgeordnete klar, dass dies deutlich hinter der früheren Belegung der Kaserne zurückbleiben würde, was mit einem Bedeutungsverlust einhergehe. Vor der Schließung waren in Kusel mit dem für eine Weile zum Regiment erhobenen Panzerartillerielehrbataillon 345 sowie weiteren Einheiten laut Brief insgesamt bis zu 1200 Soldaten sowie zivile Beschäftigte stationiert.

Entsprechend fordern die Unterzeichner, Kusel perspektivisch wieder zu einem „vollwertigen militärischen Standort“ auszubauen – „mindestens in Bataillonsstärke“. Über Heimatschutzkräfte hinaus solle insbesondere die Ansiedlung eines aktiven Einsatzverbandes geprüft werden. Vor dem Hintergrund eines geplanten Aufwuchses der Artillerietruppe wird ausdrücklich für die Stationierung eines Artilleriebataillons oder eines „Bataillonsäquivalents“ in Kusel geworben.

Wirtschaftliche Bedeutung für strukturschwache Region

Die Rückkehr der Bundeswehr wird nicht nur sicherheitspolitisch, sondern auch als wirtschaftliche- und strukturpolitische Chance gewertet. Über Jahrzehnte sei die Bundeswehr ein fester Bestandteil der Kuseler Stadtgesellschaft gewesen, Patenschaften, Vereinsaktivitäten und gesellschaftliche Verbindungen bestehen teils bis heute fort. Für den strukturschwachen Landkreis Kusel bedeute eine größere Stationierung zusätzliche Kaufkraft, neue Arbeitsplätze sowie Aufträge für Handwerk und Mittelstand.

„Mit Sorge“ stellen die Unterzeichner fest, dass bislang keine offizielle Information oder Einbindung der kommunalen Gebietskörperschaften in laufende Stationierungsplanungen erfolgt sei. Es gebe dringenden Gesprächs- und Informationsbedarf.

Fünf Erwartungen an Bund und Land

An eine geplante Rückkehr der Bundeswehr nach Kusel werden mehrere Erwartungen formuliert:

Eine vollständige und ausschließliche militärische Nutzung des gesamten Kasernenareals nach dem Auszug der Afa.

Vorrangige Berücksichtigung des Standorts Kusel bei künftigen Stationierungsentscheidungen.

Mittel- bis langfristig die Stationierung eines aktiven Truppenverbandes mindestens in Bataillonsstärke.

Frühzeitige und transparente Einbindung der kommunalen Ebene in alle weiteren Planungen.

Aktive Unterstützung der Reaktivierung durch die Landesregierung Rheinland-Pfalz unter strukturpolitischen Gesichtspunkten.

Durch das Ende der Afa entstehe eine „einmalige Gelegenheit für die nachhaltige Reaktivierung des Standorts Kusel“, heißt es abschließend. Nun liege es an Bund und Land, diese Chance entschlossen zu nutzen – „im Interesse der nationalen Sicherheit, der Bundeswehr und der gesamten Region Kusel“.