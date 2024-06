Der Vorverkauf für das Kulturprogramm der Kreisverwaltung für die Spielzeit 2024/2025 hat begonnen. Erstmals beinhaltet es Veranstaltungen im Kammermusikraum auf Burg Lichtenberg.

Ab sofort sind Tickets für die Veranstaltungen in der Fritz-Wunderlich-Halle, im Horst-Eckel-Haus, in der Evangelischen Stadtkirche in Kusel sowie – in diesem Jahr neu – im Kammermusikraum auf Burg Lichtenberg an den üblichen Vorverkaufsstellen und online erhältlich.

Das Programm habe auch in diesem Jahr wieder für jeden Geschmack etwas zu bieten, verspricht die Kreisverwaltung. Besucher werden insgesamt 35 Veranstaltungen geboten – laut Pressemitteilung „eine tolle und abwechslungsreiche Mischung aus den Bereichen Schauspiel, Musik und Comedy“.

Karten sind zu den üblichen Öffnungszeiten im Bürgerbüro der Kreisverwaltung, in der Mobilitätszentrale Hin & Weg am Kuseler Bahnhof sowie über die Tickethotline unter der Telefonnummer 06381 424-496 erhältlich.

Online buchbar sind die Karten unter www.ticket-regional.de oder www.reservix.de. Alle Informationen zu den Kulturveranstaltungen finden Interessierte auf der Homepage des Landkreises Kusel unter www.landkreiskusel.de. Weitere Infos erhalten Kulturbegeisterte in der Kreisverwaltung Kusel im Servicebüro Kultur unter 06381 424-278 oder -412 sowie per E-Mail an Servicebuero-kultur@kv-kusel.de.