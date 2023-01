Klaus Schmeltzle ist ein Urgestein der Fasnacht. Seit mehr als vier Jahrzehnten ist das Mitglied des Karnevalvereins Kusel (KVK) auf und hinter der Bühne präsent. Für sein Engagement erhielt er nun die höchste Auszeichnung der Vereinigung badisch-pfälzischer Karnevalvereine.

„Wir waren ein kleiner Kreis junger Männer, die auf die Idee kamen, sich dem Männerballett vom Karnevalverein Kusel anzuschließen“, erinnert sich Klaus Schmeltzle. Das war 1978, und in der folgenden Kampagne seien er und seine Kumpanen Mitglied der „Heavy Hippos“ gewesen. 34 Jahre lang schwang Schmeltzle das Tanzbein im Männerballett. So lange folgte er gerne den Anweisungen seiner jeweiligen Trainerinnen. „Jede Kampagne war schön und wir hatten immer tolle Tänze, mit denen wir im gesamten Westrich auftreten durften“, schildert er.

Auch abseits der Bühne zeigte Schmeltzle sein Talent – zum Beispiel bei der Bühnengestaltung. Seit Jahrzehnten trägt das Bühnenbild seine Handschrift, und so soll es auch noch eine Weile bleiben. Denn er sei weiterhin Fasnachter durch und durch und werde ein Auge auf die organisatorischen Abläufe der Prunksitzungen haben. Eine große Herausforderung, die ihn nicht nur am Veranstaltungstag, sondern auch Wochen zuvor schon fordere, etwa bei Absprachen mit der Licht- und Tontechnik. Dieses Engagement leiste er gerne und sei notwendig. „Nur so können wir bei unseren Veranstaltungen dem Publikum einen reibungslosen Ablauf gewährleisten“, ergänzt Schmeltzle, der auch schon mal im Elferrat saß und sich dem Programm widmete. „Aber man kann nur eines machen.“

Bereits viele Auszeichnungen

„Sein“ Verein, der KVK, ist auch am Altstadtfest und Adventsmarkt aktiv. Hütten müssen dort auf- und abgebaut, eingerichtet und der Verkauf organisiert werden. Auch dort sei Schmeltzle meist im Zentrum des Geschehens. „Klaus Schmeltzle ist für uns unverzichtbar“, betont die stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Svenja Karch. Er sei nicht unbedingt ein Mann der großen Worte, aber definitiv ein Mann der Tat. Dass er auch gerne im Hintergrund wirkt, wird daran deutlich, dass er trotz seiner langen Mitgliedschaft im Verein „nur“ acht Jahre lang in der Führungsriege aktiv war – zwischen 2005 und 2013 war er stellvertretender Vorsitzender. 2017 und 2018 unterstützte er die Vorstandschaft zudem als Beisitzer.

Für seine Verdienste wurde ihm 1994 der Verdienstorden der Vereinigung badisch-pfälzischer Karnevalvereine verliehen, den Goldenen Löwen erhielt er 2000. Nun gab es die nächste, die höchste Auszeichnung für den 1956 geborenen Schmeltzle: den Goldenen Löwen mit Brillanten. Ans Aufhören denkt der agile Fasnachter noch lange nicht. „So lange es die Gesundheit mir erlaubt, werde ich dem Karnevalverein Kusel und der Fasnacht treu bleiben“, so Schmeltzle.

Info

Ann-Kathrin Klein vom Karnevalverein Kusel und Markus Arnold vom Gesangs- und Unterhaltungsverein „Die Wackepicker“ Rammelsbach sind mit dem Goldenen Löwen der Vereinigung badisch-pfälzischer Karnevalvereine ausgezeichnet worden. Es handelt sich dabei um die zweithöchste Auszeichnung der Vereinigung.