66 Jahre alt wird der Karnevalverein Kusel in dieser Session. Deshalb haben die grün-weißen Narren am Wochenende auch gleich zwei Veranstaltungen gefeiert. Während bei der Jubiläumsfeier am Freitag der Verein an sich im Vordergrund stand, sorgten bei der Prunksitzung am Samstag auch einige andere Akteure für ausgelassene Stimmung.

Mitwirkende der Prunksitzung:

Svenja Karch und Florian Weingarth (Kusellied; Pfälzer Medley)

Die Fruchtzwerge (Schautanz „Erst der Honig, dann die Party)

Klaus Molter (Gesangsdarbietung)

Funkenmariechen (Mega-Medley)

Annett Albrecht (Büttenrede)

Wolfgang Heib (Gesangsdarbietung)

Die Sternchen (Schautanz „Aus die Maus“)

Norbert Engel (Büttenrede „Babysitter“)

Die Sternschnuppen (Gardetanz)

Die Trauerschnallen (Büttenrede)

Grün-Weiße Funken (Gardetanz, Schautanz „Charlie und die Schokoladenfabrik“)

Die Sternenflieger (Gesangsdarbietung)

Die Sternschnuppen (Schautanz „Kampf der Gefühle“)

Oldies but Goldies (Showgruppe „Best of...“)

Die Herzensbrecher (Schautanz „Ritter – alt gegen jung“)

Die Stampesse Rohrbach (Travestieshow Angie)

Prinzessin Anka I., Vorstand

(Angaben des Vereins)