Er war Missionar in Japan und Kämpfer für seine Pfälzer Heimat: Der Quirnbacher Pfarrer Karl Munzinger hatte ein bewegtes Leben.

Am 11. Juli 1864 wurde Karl Munzinger in Quirnbach als Sohn von Adolf und Charlotte Munzinger geboren. Nach der Gymnasialzeit in Kusel und Zweibrücken studierte er in München, Straßburg, Heidelberg und Berlin. Im Jahr 1887 trat er in den Dienst der Pfälzischen Landeskirche, war Pfarrverweser in Otterberg und Bosenbach sowie Stadtvikar in Kusel. Der Theologe fand dann ab 1889 seine Berufung aber als Missionar des Allgemeinen evangelisch-protestantischen Missionsvereins in Japan, zudem wurde er akademischer Lehrer in Tokio. „Wie in Schrift, so ist er auch in öffentlicher Rede nahe daran, den Japanern ein Japaner zu sein“, hieß es in einer Beurteilung bereits ein Jahr nach Munzingers Dienstantritt. Neben Japanisch sprach er auch sehr gut Englisch.

Nach fünfjährigem Dienst in Japan kehrte Karl Munzinger nach Quirnbach zurück. Gesundheitliche Probleme sollten bei diesem Heimaturlaub gelöst werden. Munzinger schonte sich aber nicht, hielt Vorträge in Kusel und Quirnbach. In seinem Heimatort zeigte er auch eine Ausstellung über Japan. Der Kuseler Anzeiger vermeldete am 7. August 1895: „Die zur Zeit im Saale von Drum veranstaltete, sehr reichhaltige und interessante Ausstellung der Gegenstände, welche der Missionar Munzinger aus Japan mitgebracht hat, erfreut sich fortwährend eines so guten Besuches, dass sich der Veranstalter veranlasst sah, dieselbe bis nächsten Sonntag offen zu halten.“

Hochzeit in Sausenheim

Keine vier Wochen später vermeldete wieder der Kuseler Anzeiger unter der Verloren-Rubrik „ein Paket mit zwei Büchern (Manuskript), in englische Zeitung eingewickelt, auf dem Wege von Quirnbach über Hüffler und Schellweiler nach Kusel. Abzugeben, wenn auch in beschädigtem Zustand, gegen gute Belohnung an Missionar Munzinger, Quirnbach“. Ob der Kirchenmann seine in englische Zeitung eingewickelten Manuskripte wiederbekommen hat, ist nicht bekannt. Munzingers gesundheitlicher Zustand besserte sich aber nicht, sodass er schweren Herzens um die Entlassung aus dem Missionsdienst bat.

Ein Ausschnitt aus dem Kuseler Anzeiger, mit dem der Missionar nach verlorenen Dokumenten sucht. Repro: Jochen Körbel

In der Folge war der Theologe Pfarrer in Sausenheim, wo er die Pfarrerstochter Elisabeth Ruf heiratete. Eine Pfarrstelle in Zweibrücken schloss sich an, er wurde anschließend Dekan in Kusel, ehe er im Jahr 1920 das Dekanat Landau übernahm. 1921 wurde er zum Kirchenrat und drei Jahre später zum Oberkirchenrat ernannt.

Autor von Büchern und Schauspielen

Als hervorragender Kenner von Land und Leuten in Japan publizierte er drei Bücher über Japan: „Die Psychologie der japanischen Sprache“ (1893), „Die Japaner“ (1897) sowie „Japan und die Japaner“ (1905). Ferner veröffentlichte er das Schauspiel „Die Protestation“ (1899), die theologische Abhandlung „Paulus in Korinth“ (1908), ehe er sich mit dem Festspiel „Um Glauben und Gewissen“ (1929) noch einmal der Protestation widmete.

Karl Munzinger hat auch Bücher über Japan verfasst. Foto: Jochen Körbel

In den Wirren zu Beginn der Weimarer Republik bezog er auch, tief verwurzelt im Glauben, zu politischen Problemen Stellung. Als es um die Zukunft der Pfalz ging, sagte Munzinger bei einer Versammlung im Kollegialsitzungssaal der Regierung in Speyer am 18. Mai 1919, als ein französischer Offizier den Verlauf der Versammlung verfolgte: „Ich bin Pfarrer und gehöre einem Stande an, der sich mit der Volksseele in ganz besonderer Weise zu beschäftigen hat. In dieser Volksseele finden wir als unverbrüchliches ethisches Gut die Vaterlandsliebe, in unserem pfälzischen Volk ganz besonders und vielleicht darum ganz im Besonderen, weil es ein Grenzvolk gewesen ist, und deshalb war es für uns nicht nur ein tiefer Schmerz, sondern ein Gegenstand heiliger Entrüstung, als wir hörten, dass es wohlsituierte Männer in der Pfalz gibt, die mit Bewusstsein eine Bahn betreten, die vom Vaterlande abführt.“

Separatismus-Gegner

Auch während der Separatistenzeit wandte sich der Theologe gegen Abspaltungsbewegungen Richtung Frankreich. Im Jahr 1924, während Munzingers Landauer Zeit, wollte der britische Generalkonsul von Bayern, Robert Henry Clive, im Auftrag der interalliierten Rheinlandkommission vor Ort die Lage erkunden. Die französischen Besatzungsbehörden wollten das Zusammentreffen mit der pfälzischen Delegation naturgemäß verhindern. Hier schaltete sich Munzinger mit seinen hervorragenden Englischkenntnissen ein und machte seine Einschätzung der Lage deutlich. Dies soll zum baldigen Ende der pfälzischen Autonomieregierung beigetragen haben.

Die evangelisch-theologische Fakultät Straßburg verlieh dem Theologen die Würde und Rechte eines Lizentiaten honoris causa und die gleiche Fakultät der Universität Heidelberg die Ehrendoktorwürde. Von 1910 bis 1917 war Munzinger Vorsitzender des Allgemeinen evangelisch-protestantischen Missionsvereins. Ab dem Jahr 1915 gehörte er zudem dem Landrat der Pfalz, einem Vorgänger des heutigen Bezirkstages, an.

Vielfach geehrt, starb Karl Munzinger am 21. Oktober 1937 in Heidelberg. Er kehrte zeitlebens immer gerne nach Quirnbach zurück. Die Februarausgabe des Gemeindeblattes der evangelischen Kirche in Japan 1938 war fast ausschließlich dem Gedenken an Karl Munzinger gewidmet.