Sein Name ist wie kaum ein anderer mit dem Amateurfußball im Kreis Kusel verbunden. Nach 62 Jahren im Fußball, davon 37 als Funktionär, ist am 30. Juni Schluss für Karl-Heinz Scherer. Dann endet seine Amtszeit in der Verbandsspruchkammer, deren stellvertretender Vorsitzender er aktuell noch ist.

Die Karriere des heute 76-Jährigen startete 1959 als Jugendspieler. Bis 2001 folgten Einsätze im Nachwuchs, Aktiven- und Altherrenbereich, 46 Mal streifte sich Scherer das Trikot einer