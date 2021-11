Sein Name war über Jahrzehnte nicht aus dem Amateurfußball in der Region wegzudenken. Rund 62 Jahre hat er im Fußball insgesamt gewirkt, davon 37 Jahre in der ehrenamtlichen Verbandsarbeit. Am 17. November ist Karl-Heinz Scherer nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 76 Jahren verstorben.

Von 1996 bis 2010 war Scherer Vorsitzender des Fußballkreises Kusel, von 2010 bis 2016 dann noch Chef im neuen Kreis Kusel-Kaiserslautern. Jene Kreisreform im Jahr 2010 bezeichnete er rückblickend immer wieder als „die größte Aufgabe in meiner Amtszeit als Kreisvorsitzender“. Nachdem er dieses Amt an seinen Nachfolger Rainer Pfaff abgegeben hatte, war Scherer noch Teil der Verbandsspruchkammer – bis Ende Juni diesen Jahres. Angefangen hatte alles 1959, damals als Jugendfußballer.

Sein großes Engagement wurde im Laufe der Zeit mit den verschiedensten Ehrungen vereins- und verbandsseitig gewürdigt. Höhepunkt: die Auszeichnung mit der Ehrenspange des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) im Jahr 2016, höchste Auszeichnung auf Verbandsebene, anlässlich seines 70. Geburtstages. Ein Jahr später beschloss der Kreistag, ihn zum Ehrenkreisvorsitzenden zu ernennen, der SWFV ernannte ihn zum Ehrenmitglied.

15 Jahre Ortsbürgermeister

„Ich habe alles gerne gemacht, es hat Spaß gemacht und war eine Leidenschaft“, erklärte er noch vor einem guten Dreivierteljahr. Und auch wenn er mit dem einen oder anderen Vereinsvertreter im Laufe der Zeit unterschiedlicher Meinung war, durchaus kernig auch mal die Argumente ausgetauscht wurden, hielt er fest, „dass wir am Ende immer einen Konsens zum Wohle des Fußballs gefunden haben“.

Viel hat sich in seinem Leben um den Fußballsport gedreht. Aber doch längst nicht alles. So war Scherer von 1994 bis 2009 Ortsbürgermeister in Ginsweiler.

Einer seiner Wünsche für die Zukunft war, dass im Kreis weiter Fußball gespielt und dabei das Fairplay erhalten bleibe. Er hinterlässt seine Ehefrau Anita, sowie eine Tochter mit Familie.