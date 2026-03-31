Vom 2. bis zum 12. April dürfen sich Besucher auf ein abwechslungsreiches Programm und zahlreiche Osterüberraschungen freuen.

Auf der Kuseler Marktwiese herrscht von Donnerstag, 2. April, bis Sonntag, 12. April, buntes Treiben. Eröffnet wird die Osterkirmes durch Stadtbürgermeister Martin Heß, Kuseline Anna-Lena Rumpf und Marktmeister Robert Selesi. An allen Wochentagen ist die Veranstaltung von 13 bis 20 Uhr geöffnet, am Wochenende sogar bis 22 Uhr. Eine Ausnahme bildet der Karfreitag, an dem die Kirmes geschlossen bleibt.

Für musikalische Unterhaltung ist in den knapp zwei Wochen ebenfalls gesorgt: Am Montag, 6. April, sorgt die Band „Hoselatz“ von 14 bis 18 Uhr beim Spätschoppen für Stimmung. Am Samstag, 11. April, können Besucher von 19 bis 22 Uhr den elektronischen Klängen von Patrick Jacobi (Klangfragment) lauschen.

Fahrgeschäfte und Seifenblasenkünstlerin

Auch für die jüngsten Gäste gibt es neben verschiedenen Fahrgeschäften ein Programm: Am 5. April treten die Seifenblasenkünstlerin Ivy Bubble sowie am 5. und 6. April der Osterhase auf.

Eine Neuerung in diesem Jahr ist der Wettbewerb im Torwandschießen am 4. April. Teams mit mindestens drei Personen können sich noch bis zum 3. April über die Facebookseite „Osterkirmes Kusel“ anmelden. Spaß für Groß und Klein verspricht außerdem der Familientag mit ermäßigten Preisen, Clown Benji, Kinderschminken und weiteren Aktionen. Kulinarisch reicht die Bandbreite von Knoblauchbaguette über Langos bis hin zu Bratwurst.

Zum Abschluss der Osterkirmes findet am Sonntag, 12. April, erstmals eine Feuershow statt, die ab 20.30 Uhr für einen stimmungsvollen Ausklang sorgen soll. Weitere Programmpunkte sind auf der Facebookseite „Osterkirmes Kusel“ zu finden.