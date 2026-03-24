Ein Schaden in einem Abwasserrohr kann eine komplizierte Angelegenheit sein – allein schon in Sachen Zuständigkeit. Das zeigt ein Fall aus Dunzweiler.

Ronald Fabian lebt im Donnersbergkreis und vermietet ein Haus in der Hauptstraße in Dunzweiler. Sein Mieter habe vergangenes Jahr im November Probleme mit der Toilettenspülung festgestellt. Das Wasser sei nicht mehr abgelaufen – ein klassisches Problem, bei dem in einigen Fällen die Saugglocke, also der Pömpel, zur Beseitigung ausreicht. Doch im konkreten Fall schien die Sache komplizierter, wie Fabian schildert.

Als der Mieter sich an die Verbandsgemeinde (VG) Oberes Glantal gewandt habe, da das Problem offenbar außerhalb des Hauses lag, sei ihm gesagt worden, dass es kein Personal gebe, das den Bürgersteig öffnen könne, um sich anzuschauen, wo denn eigentlich das Problem liegt. In der Folge habe der Mieter das selbst übernommen. „Darauf haben sich die Verbandsgemeinde und er geeinigt. Ich fand es schon ein bisschen seltsam, dass er das selbst machen musste“, sagt Fabian im RHEINPFALZ-Gespräch.

Ein Rohr im Rohr als Lösung

Schließlich habe ein Fachmann festgestellt, dass unterhalb des Bürgersteigs ein Gussrohr defekt ist. Eine Spülung habe fürs Erste Abhilfe geschaffen, berichtet Fabian, der früher selbst mit seiner Frau in dem Haus gewohnt habe. Es sei noch ein zweites Mal gespült worden, und nach mehreren Wochen, in der Vorweihnachtszeit, sei schließlich ein intaktes durch das kaputte Rohr gezogen worden – einfach ausgedrückt.

Johannes Linsmaier, Technischer Werkleiter der Verbandsgemeindewerke Oberes Glantal, macht das Ganze in seiner Antwort auf eine RHEINPFALZ-Anfrage konkret. Er spricht von einer Linersanierung. Diese sei von einer Fachfirma für Innensanierung von Hausanschlussleitungen vorgenommen worden. Das Verfahren schaffe langfristig Abhilfe: „Das gewählte Verfahren hat eine Haltbarkeit nach entsprechenden Leitlinien und Normen von mehr als 40 Jahren“, sagt der Technische Werkleiter. Unter einer Linersanierung versteht man eine grabenlose Methode zur Sanierung von Abwasserrohren, bei der ein harzgetränkter Schlauch in das defekte Rohr eingezogen und ausgehärtet wird. Ein Rohr im Rohr, wenn man so will.

„Eine komplexe Angelegenheit“

Auf die Frage, ob in solchen Fällen der Vermieter beziehungsweise Mieter sich um die Beseitigung kümmern und die entsprechenden Kosten tragen muss, antwortet Linsmaier: „Nein. Allerdings lag zum Zeitpunkt des Schadenseintritts und der entsprechenden Schilderung des Bewohners die Vermutung nahe, dass es sich um ein Problem im Zuständigkeitsbereich des Grundstücks handelt.“

Der Fall werde dem öffentlichen Bereich zugeordnet, allerdings sei auch direkt an der Grundstücksgrenze vorm Gebäude „ein nicht normgerechter Betonschacht“ erkannt worden, „in dem sich Feststoffe oder Fremdstoffe aufbauen oder verkanten konnten, die dann zum Verschluss hätten führen können“. Der Werkleiter bezeichnet den Fall insgesamt als „komplexe Angelegenheit“.

Vorschläge für Reparaturen

Der Vermieter führt im RHEINPFALZ-Gespräch zudem an, dass ihm im Laufe der Zeit seitens der VG mehrere Reparaturvorschläge unterbreitet worden seien, „die ich bezahlen soll“. Das sehe er nicht ein. „Schließlich zahle ich ja auch Abwassergebühren.“

Linsmaier sagt hierzu: „Dem Vermieter wurden im Zusammenhang mit der Schadensbeseitigung und Renovierungsmaßnahme Vorschläge unterbreitet, einen dichten Kontrollschacht, der nach Normung als Standardlösung zu sehen ist und in der Entwässerungssatzung auch gefordert wird, zu bauen.“ Insbesondere sei es dabei um den auf öffentlichem Grund überdeckt liegenden, privaten Betonschacht an der Hauskante im Gehweg gegangen. „Hierzu muss man wissen, dass das besagte Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet ist und der Standort des privaten Kontrollschachts entweder im Gebäude – oder wie hier – vor dem Gebäude im Gehweg, in Abstimmung mit den Werken, sein kann“, fügt er hinzu.

VG: Versäumnisse auf beiden Seiten

Die VG setze bei solchen Schäden generell auf Bürgerberatung. Versäumnisse sieht sie im konkreten Fall auf beiden Seiten: „Es fehlte die Rückmeldung des Eigentümers und wir müssen uns ankreiden lassen, nicht zeitnah nachgefragt und auf eine Lösung gedrängt zu haben“, resümiert der Technische Werkleiter.

Was den Vermieter nach wie vor stört: „Das Loch ist auch heute noch offen.“ In der vorvergangenen Woche seien noch mal mehrere Leute vor Ort gewesen: Zwei Mitarbeiter der VG hätten sich die Situation angesehen, später sei ein Lkw vorgefahren, dessen Fahrer den Auftrag hatte, eine Spülung durchzuführen. „Aber das Abwasserrohr ist ja frei“, sagt Fabian. Und so seien Fahrer und Gefährt wieder abgerückt. „Irgendwann kam noch mal jemand und hat in das Loch Absperrbaken gestellt“, schildert der Vermieter. Zugemacht habe es noch keiner.

Wie geht es also weiter? Laut Johannes Linsmaier soll „die Verkehrsfläche“ vom Vertragsunternehmen der VG wieder geschlossen werden.