Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd hat eine Allgemeinverfügung erlassen, die am Freitag, 16. Mai, in Kraft treten wird. Mit dieser Allgemeinverfügung wird das Befahren des Glans für bestimmte Personen möglich.

Demnach können volljährige Personen, die über umfassende Erfahrungen in der Ausübung des Kanusports verfügen, den Glan auf dem Abschnitt zwischen Lauterecken und Meisenheim befahren – dazu sind allerdings ausschließlich Einerkajaks zugelassen.

Des Weiteren muss man sich vor Fahrtantritt auf der Internetseite der SGD Süd anmelden. Damit soll unter anderem sichergestellt werden, dass sich die Kanuten angemessen über die Gefahrensituation am Glan informieren.

Aufgrund wasserwirtschaftlicher und naturschutzfachlicher Anforderungen an den Baumbestand, hatte die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) ab dem Jahr 2017 den Glan auf unbestimmte Zeit für den Bootsverkehr gesperrt (wir berichteten mehrfach). Entsprechende Gutachten belegten, dass aus Sicherheitsgründen über 600 Bäume hätten gefällt oder beschnitten werden müssen.

Da der alte Baumbestand aber einen Lebens- und Fortpflanzungsraum für zahlreiche Vogel- und Fledermausarten darstelle und der bachbegleitende Gehölzsaum das Gewässer beschatte und zudem landschaftsprägend sei, habe man die notwendigen Arbeiten zur Verkehrssicherheit nicht durchführen können.

Die SGD Süd betont, dass offizielle Ein- oder Ausstiegsstellen mit Plattformen für Kajaks nicht vorgehalten werden. Unterhalb von Lauterecken (an der Fußgängerbrücke), in Medard (an der Mündung des Sulzbachs) sowie am Kerweplatz in Odenbach sind am Gewässer entsprechende Hinweise aufgestellt. Diese Bereiche sind laut SGD geeignet, um die Kajaks in das Gewässer einzubringen.

