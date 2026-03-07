Musik zur Passionszeit erklingt am 14. März in der Abteikirche. Die Leitung hat Kantor Roland Lißmann, der mit der RHEINPFALZ auch über seine Zukunft sprach.

Der Kammerchor Obere Nahe singt am Samstag, 14. März, um 18 Uhr in Offenbach-Hundheim das Requiem Opus 48 von Gabriel Fauré sowie Motetten von Felix Mendelssohn-Bartholdy und Max Reger. Karten gibt es an der Abendkasse.

Das Requiem von Gabriel Fauré (1845-1924) zeichne sich durch einen tröstenden Charakter und durchweg sanfte Stimmung aus, erläutert Lißmann. Anders als Werke von Zeitgenossen sei dies kein angsterfüllendes Requiem. Statt dramatisierender Darstellungen überwiege eine versöhnliche und optimistisch-positive Grundhaltung – ohne drohende Pauken und Posaunen. Auch Arien und Chorteile wirkten lyrisch und melodiös.

Zu dieser Stimmung passt Lißmann zufolge die Motette von Felix Mendelssohn-Bartholdy „Herr, nun lässest du deinen Diener“, der Lobgesang des Simeon, sowie die Hymne für Sopran, Chor und Orgel „Hör mein Bitten“. Die Solopartien singen Rahel Luserke (Sopran) sowie Richard Logiewa Stojanovic (Bass). Thomas Layes begleitet an der Orgel.

Rahel Luserke aus Frankfurt ist als Konzertsolistin europaweit aktiv, sie begleitete auch das Barockorchester L’arpa festante und die Münchner Sinfoniker. Bariton Richard Logiewa Stojanovic ist in Idar-Oberstein geboren und begann seine Laufbahn beim Dresdener Kreuzchor. Er ist Stipendiat des Richard Wagner Verbands, international gefragter Konzertsänger und Ensemblemitglied beim WDR Rundfunkchor.

Lißmann bis Ende des Jahres als Kantor im EInsatz

Roland Lißmann plant unterdessen schon die nächsten Aufführungen. Eigentlich war der Kirchenmusiker im Juni 2022 nach über 40 Jahren als Kantor an der Oberen Nahe in Ruhestand gegangen. Im September 2022 wurde als Nachfolger Christian Kurtzahn eingeführt, sein Dienst blieb jedoch nur von kurzer Dauer. Im Oktober 2024 stellte die Kirchenleitung Kurtzahn frei, die Gründe dafür wurden nicht öffentlich gemacht. Nach einer kurzen kirchenmusikalischen Pause übernahm Lißmann Anfang 2025 erneut. Er bleibe dem Kirchenkreis noch bis Ende des Jahres als Kantor erhalten, sagte Lißmann der RHEINPFALZ. Mit Superintendentin Jutta Walber arbeite er an einem Konzept für die Zukunft der Kirchenmusik im Kreis.

Das nächste Konzert in der Abteikirche plant Lißmann für Karfreitag.