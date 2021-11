Weil am Kanal gearbeitet wird, gibt es laut Mitteilung der Verbandsgemeinde auf den Kuseler Straßen folgende Einschränkungen: Vom 15. November bis 3. Dezember darf in der Tuchrahmstraße zwischen der Einmündung des Schleipwegs und der Einmündung der Bergstraße beidseitig nicht geparkt werden. Dienstag- und Mittwochnacht, 16. und 17. November, wird jeweils von 19 Uhr bis 5 Uhr die Lehnstraße bei den Stadtwerken gesperrt, außerdem darf wegen der Arbeiten an der Ampelkreuzung Niederhofer- und Lehnstraße nicht auf dem Seitenstreifen entlang der Haschbacher Straße bis zur Kreuzung geparkt werden.