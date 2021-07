Im Ort können jetzt Regenwasser und Abwasser ordentlich fließen. Wie Ortsbürgermeister Volker Korst (CDU) in der jüngsten Ratssitzung mitteilte, wurden die Sinkkästen gereinigt.

Sage und schreibe 2,5 Tonnen Kehricht habe die beauftragte Firma herausgeholt und entsorgt. Gleichzeitig wurden 17 Eimer erneuert. Die ganze Aktion belastete den Gemeindesäckel mit 1660 Euro.

Erst vor wenigen Tagen entfernte die Feuerwehr eine Schicht Schlamm aus der Brunnenkammer am „Hinkelsbrunnen“. „Genau zweieinhalb Stunden hatten die Feuerwehrleute zu tun“, wusste Korst. Der Bauhof werde nun prüfen, ob die Wassermenge ausreicht, um den Brunnen wieder in Betrieb zu nehmen.

Eilentscheidung

Die Senke in der Straße Buchring ist beseitigt. Da dort eine Gefahrenstelle bestand, musste dringend gehandelt werden, begründete der Ortsbürgermeister die in Absprache mit den Beigeordneten getroffene Eilentscheidung. Immerhin sei dort bereits ein in der Straße wohnender Rollstuhlfahrer vor kurzem leicht verunglückt. Die Kosten für das Beheben des Straßenschadens beliefen sich auf 4560 Euro.

Auch die Pflasterarbeiten in der Schulstraße sind ausgeführt. Als die Verbandsgemeindewerke Wasserleitungen verlegten, habe er die ausführende Firma gefragt, ob sie jene Leistung nicht gleich übernehmen könne, erklärte Korst . Das Angebot von 1388 Euro habe er unverzüglich angenommen.