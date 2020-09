„Eßweilers Kampf um den Rettungshubschrauber“ heißt ein Beitrag des SWR-Fernsehens, der am Donnerstag, 24. September, in der Sendung „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ (20.15 Uhr) gezeigt wird. In dem Sende-Hinweise heißt es: „Die Bestürzung in Eßweiler ist groß, seit bekannt ist, dass die Behörden den im Dorf stationierten Rettungshubschrauber verlegen wollen. Seit knapp einem Jahr startet er von dort zu Rettungseinsätzen. Doch jetzt heißt es, der Hubschrauber schade geschützten Vögeln. Die Bürger in Eßweiler wollen dennoch nicht aufgeben. Sie kämpfen um ihren Rettungshubschrauber. Gleich mehrere Orte wollen Christoph 66 haben, darunter Imsweiler im Donnersbergkreis.“ „Zur Sache“-Reporterin Meike Gehlsen zeige einen Konflikt, der deutlich mache, wie wichtig den Menschen auf dem Land der schnelle Rettungsdienst per Hubschrauber sei.