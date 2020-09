Im Februar war sie gestartet, die Reihe Kosmos Kammermusik. Nun kann sie, nach einem abgesagten Konzert im Mai, fortgesetzt werden – wenn auch an anderem Ort. Posaunen Consort und Orgel werden die St. Jakobus Kirche in Birkenfeld mit ihren Klängen erfüllen.

Am Sonntag, 27. September 2020, um 17 Uhr findet in der St. Jakobus Kirche in Birkenfeld ein Konzert im Rahmen der Reihe Kosmos Kammermusik statt. Unter dem Titel „Around the World“ laden das Stuttgarter Posaunen Consort unter Leitung von Henning Wiegräbe und der Organist Simon Reichert ein zu einer musikalischen Reise um die Welt. Von der italienischen und deutschen Renaissancemusik des 17. Jahrhunderts schlagen sie den Bogen über modernere Werke mit Titeln wie „Tokyo“ und „Salamanca“ bis hin zum amerikanischen Swing. Die Orgel, die erst kürzlich sieben neue Register bekommen hat, und das Posaunenensemble werden dabei abwechselnd aber auch gemeinsam spielen.

Gruppe bis acht Personen

Die Reihe Kosmos Kammermusik wurde vom Kulturamt der Stadt Idar-Oberstein zusammen mit dem Kunstverein Obere Nahe und dem Stumm-Orgelverein zu Ehren der Pianistin und Musikpädagogin Elisabeth Jost ins Leben gerufen und steht unter der künstlerischen Leitung von Kathrin Isabelle Klein. Nach der Auftaktveranstaltung im Februar dieses Jahres musste das nächste Konzert im Mai abgesagt werden. Der Veranstaltungsort wurde nun von der evangelischen Kirche in Rhaunen nach Birkenfeld verlegt, da die St. Jakobus Kirche mehr Platz bietet und somit im Hinblick auf die einzuhaltenden Hygiene- und Abstandsregeln besser geeignet ist. Besucher können ihre Tickets in einer Gruppengröße bis zu acht Personen buchen, sofern diese Personen zu höchstens zwei in Kontakt stehenden Hausständen gehören. Diese Personen können dann auch in der Kirche nebeneinander sitzen. Somit kann auch der Platz bestmöglich genutzt werden.

Info