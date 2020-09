„Appassionato“ lautet das Motto der diesjährigen, 25. Internationale Kammermusiktage Homburg. Sie finden von Sonntag bis Samstag, 27. September bis 3. Oktober, jeweils im Saalbau statt.

Zehnmal so alt wie diese Konzertreihe ist, würde jener Komponist werden, der fast jeden Tag mit einem Werk vertreten ist: Ludwig van Beethoven, geboren im Dezember 1770 in Bonn, gestorben am 26. März 1827 in Wien. Auch Werke weiterer bekannter Komponisten werden zu hören sein, etwa von Felix Mendelssohn Bartholdy, Paul Hindemith, Leonard Bernstein oder Robert Schumann.

Karten gibt es in der Brunnen-Apotheke Homburg, bei Papier Klein, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse. Weitere Infos gibt es auf www.kammermusik-homburg.de

Info

Die Konzerte im Überblick:

Sonntag, 17 Uhr: Eröffnungskonzert mit dem Gyldfeldt Quartett und dem Vogler Quartett

Montag, 20 Uhr: 250 Jahre Hölderlin und Beethoven mit dem Gyldfeldt Quartett dem Vogler Quartett und Wolfgang Korb (Sprechstimme)

Dienstag, 20 Uhr: „Le Concert dans l’Oeuf – Musik aus dem Ei“, Werke von Frescobaldi bis Stockhausen mit Arthur Cambreling, Mariona Mateu Carles und Simon Wallinger

Mittwoch, 18 Uhr: „Das Kinder-Meister-Konzert“ mit Schülern der Grundschule Bruchhof und dem Vogler Quartett, Eintritt frei

Donnerstag, 20 Uhr: „Beethoven! Alles Neunte!“ mit Stefan Malzew, Hannes Richter und Winfried Holzenkamp

Freitag, 19 Uhr: Die Bläser und das Vogler Quartett, mit Dana Barak, Sybille Mahni, Winfried Holzenkamp und Henrik Rabien