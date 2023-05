Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum aktuellen Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland veranstaltet der Kammerchor Obere Nahe unter Leitung von Roland Lißmann am Samstag, 30. Oktober, ein Konzert in der Offenbacher Abteikirche. Ein Höhepunkt: der Auftritt der bekannten Schauspielerin Barbara Philipp.

„Erhebe deine Stimme wie ein Schofar“ ist das Konzert im Oktober überschrieben, in dem der Kantor des evangelischen Kirchenkreises Obere das jüdische Leben in Deutschland beleuchtet.