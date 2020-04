Gegen 17.45 wurden die Feuerwehren Altenglan und Rammelsbach am vergangenen Samstag von der Leitstelle Kaiserslautern wegen eines Kaminbrandes in Rammelsbach alarmiert. Nach Angaben der Feuerwehr mussten die Einsatzkräfte das Gebäude in der Hinzigbergstraße öffnen, weil die Bewohner nicht zu Hause waren. Anschließend sei der Kamin durch den Schornsteinfeger geöffnet und mit entsprechendem Kaminkehrwerkzeug gereinigt worden. Die Glutnester wurden von der Feuerwehr schließlich im Außenbereich gelöscht. Die Feuerwehren Altenglan und Rammelsbach waren mit insgesamt 21 Mann im Einsatz. Verletzt wurde niemand.