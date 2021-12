Einen Kaminbrand hat die Feuerwehr am Freitagmorgen ab 8 Uhr in Wolfstein, In den Steinwiesen, bekämpft. Flammen seien aus dem Schornstein geschlagen, berichtet Wehrleiter Markus Böhmer. Die größte Hitzeentwicklung machten die Wehrleute im Bereich des Speichers aus. Bekämpft wird ein Kaminbrand mit einem Pulver, das von unten hoch zieht. Von oben wird eine Eisenkugel in den Kamin hinabgelassen, um den Brandherd zu durchstoßen. „Wir schippen das dann unten raus“, erklärt Böhmer. Gründlich gereinigt werden muss der Kamin im Anschluss vom Schornsteinfeger.

Der Kamin in Wolfstein sei völlig zerstört, berichtet er Wehrleiter. Der Schornstein müsse von einer Fachfirma abgetragen werden. Im Einsatz war die Wehr Wolfstein mit 16 Mann, aus Lauterecken kamen Drehleiter und Tanklöschfahrzeug mit weiteren sieben Einsatzkräften. Nach etwa zweieinhalb Stunden war der Einsatz beendet.