Am Donnerstag und Freitag überqueren uns nochmals die Störungsfronten eines kräftigen Nordmeertiefs. Dahinter gelangt wieder etwas kältere Polarluft nach Deutschland. Das Wochenende wird trotzdem sonnig.

Das Azorenhoch platziert nämlich einen stabileren Ableger nach Mittel- und Osteuropa. Infolgedessen beruhigt sich die Wetterlage und die Sonne kann sich endlich für längere Zeit in Szene setzen. In den sternenklaren Nächten drohen jedoch verbreitet Fröste.

Vorhersage

Donnerstag: Bei einem spürbaren Wind überwiegen dichtere Wolken. Nur selten blinzelt die Sonne mal hervor. Besonders am Nachmittag und Abend fällt zum Teil schauerartiger Regen. In höheren Lagen können sich abends bei zurückgehenden Temperaturen auch einige Schneeflocken oder Graupelkörner unter die Tropfen mischen. Anschließend klart der Himmel auf, und in der Nacht kann es stellenweise leichten Frost geben.

Freitag: Heute wechseln sich Sonne und dickere Wolken miteinander ab. Örtlich treten Schauer auf. In kühler Luft können sich dabei einige Schneeflocken oder Graupelkörner unter die Tropfen mischen. Der zunächst noch böige Wind schwächt sich bis zum Abend ab.

Samstag: Nach leichtem Nachtfrost scheint tagsüber zeitweise die Sonne. Lediglich anfangs halten sich gebietsweise noch einige zähere Wolken. Die Temperaturen bewegen sich jedoch im mäßig kalten Bereich.

Sonntag: Nach kalter Nacht verwöhnt uns heute verbreitet die Sonne von einem heiteren Himmel. Bis zum Nachmittag heizt sich die Luftmasse etwas auf. Der auflebende östliche Wind kann jedoch etwas störend wirken.

Weiterer Trend

In der neuen Woche bleibt es meist bei einer freundlichen Mischung aus Sonne und Wolken. Dabei sollte es in der Regel trocken bleiben. Die Temperaturen ändern sich kaum.