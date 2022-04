Für Groß und Klein gibt es an den Sonntagen am 1. , 22. und 29. Mai Spiele sowie eine Bergwerksführung „unter Tage“ von 13 bis 18 Uhr. Kostenlosen Eintritt erhalten Mamas bei der Muttertagsführung am Sonntag, 8. Mai. Der internationale Museumstag wird am Sonntag, 15. Mai, mit Bergwerksführungen gefeiert. Weinliebhaber kommen am Samstag, 21. Mai, bei einer offenen Weinprobe im Stollen um 18.30 Uhr auf ihre Kosten. Der Veranstalter bittet um Anmeldung unter 06382 791118. Bei der Bergwerksführung am Donnerstag, 26. Mai, erhalten Papas als Vatertagsgeschenk freien Eintritt. Alle Führungen finden von 13 bis 18 Uhr statt. Letzte Einfahrt: 17 Uhr.